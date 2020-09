On mahdollista, että pitkäaikaisia PVL-aktiiveja palaa nyt uusnatsien toimintaan, sanoo äärioikeistotutkija – "Osa on siirtynyt uusiin järjestöihin"

Korkein oikeus (KKO) päätti tänään, että uusnatsistinen Pohjoismainen vastarintaliike ja sen alaosastot sekä taustajärjestö Pohjoinen perinne ry on lakkautettava.

Yhdistyksen toiminta on ollut KKO:n mukaan merkittäviltä osin lainvastaista. Toiminta on loukannut perus- ja ihmisoikeuksia, ja siihen on liittynyt väkivaltaa.