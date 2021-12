Tämä terroririkosepäillyistä tiedetään: 1990-luvulla syntyneet miehet käyneet samoja kouluja – taustalla rikoksia ja epäily räjähteiden varastamisesta

Poliisi on ottanut epäillyt kiinni tiistaina.

Epäillyillä rikostaustaa

Viidestä rikosepäillystä valtaosa on asunut Kankaanpään seudulla ja suurimmalle osalle löytyy myös nykyinen osoite Satakunnan alueelle. Yhden miehen osoitetta ei MTV Uutiset ole pystynyt varmistamaan.

Miehillä on rikostaustaa Satakunnan alueella. Kolmella heistä on käräjätuomiot vähäisistä omaisuus- ja väkivaltarikoksista. Näistä tuomioista tuorein on tältä vuodelta. Miehistä kaksi tuomittiin kumpikin kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen vuonna 2019 tapahtuneesta pahoinpitelystä. Miehistä toinen oli erään ravintolan edustalla tapahtuneen tappelun yhteydessä lyönyt miehen nyrkein maahan, minkä jälkeen kaksikko oli potkinut uhria pään ja vartalon alueelle.