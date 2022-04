Suomalaishotellien jättimäinen tietovuoto laajeni kolmeen uuteen hotelliin – Poliisi: Seurauksia uhreille mahdoton arvioida

MTV Uutiset kertoi jo maanantaina, että tuhansien asiakkaiden tietoja on vuotanut suomalaishotellien tietomurrossa. Tietomurto kohdistui kansainvälisesti toimivaan Sabren hotellivarausjärjestelmään, joka on käytössä ainakin hotelli Kämpissä ja hotelli F6:ssa. Tietovuodon uhreja on nyt tiedossa jo yli 20 000.