Kankaanpään äärioikeistoterrorismijutun oikeudenkäynti alkaa

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on aiemmin kertonut, että epäillyt rikokset liittyvät äärioikeistolaiseen, rasistiseen ja uusnatsistiseen ideologiaan.

– Etenkin ydinhenkilöiden osalta on hyvin paljon todisteita ja näyttöä hyvinkin pitkälle menneestä radikalisoitumisesta. Uskonnollisia sävyjä saaneesta hurahtamisesta uusnatsistiseen, osin mytologiseen ideologiaan, johon liittyy akselerationistisia pyrkimyksiä, sanoi Rappe STT:lle tammikuussa.

"Vahva motivaatio väkivaltaan"

Terrorismirikosten lisäksi asiassa on nostettu syytteitä väkivalta-, ampuma-ase- ja räjähderikoksista. Niillä ei epäillä olleen terroristista tarkoitusta, mutta Rappen mukaan myös ne kytkeytyvät äärioikeistolaiseen ideologiaan.

– Se on edennyt niin pitkälle, että on varustauduttu räjähdysainein ja ampuma-asein ja sitten on muutamia jopa konkreettisia väkivallantekoja, joista enin osa näyttää olevan motivoituja tämänkaltaisen ideologian perusteella.