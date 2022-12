Kroatiassa ei pelätä Argentiinan häikäilemättömiä suunnitelmia – "Se ei ole urheiluhengen mukaista"

Välieräottelu Ranska–Marokko keskiviikkona 14.12. klo 21 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studiolähetys käyntiin jo klo 20.

Kroatian ja Argentiinan välieräottelun alla on ollut paljon puhetta Argentiinan toiminnasta. Argentiina osoitti välierässä olevansa valmis tekemään lähes mitä tahansa voiton eteen.

– Meidän ei pidä pelätä heidän provosointiaan, mutta meidän on oltava valmiita siihen. He ovat yrittäneet provosoida vastustajia ja tuomareita lähes jokaisessa ottelussa. Se ei ole urheiluhengen mukaista, mutta meidän on oltava siihen valmiita, Kroatian entinen apuvalmentaja ja suurseura Dinamo Zagrebin entinen päävalmentaja Nikola Jurcevic toteaa Sportske Novostille.