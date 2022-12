Kritiikistä huolimatta Qatar hamuaa lisää jättitapahtumia – olympialaisten himossa luvataan melkoisia taikatemppuja paahtavaan ongelmaan

Qatarissa järjestettiin Aasian kisat vuonna 2006 ja yleisurheilun MM-kilpailut vuonna 2019. Parhaillaan Qatarissa pelataan jalkapallon MM-turnausta, joka on tuomittu länsimaissa "urheilupesuksi", maan maineen kiillottamiseksi urheilua hyväksi käyttäen.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan päätös viedä kisat Qatariin on tuomittu, ja maan ihmisoikeustilanne on herättänyt vuosien ajan ankaraa kritiikkiä.

Qatarin MM-turnauksessa stadioneiden viilennyksestä vastaava Saud Abdulaziz Abdul Ghani todisteli alkuviikosta, että maa on todistanut turnauksessa kykynsä järjestää urheilun suurimpiakin tapahtumia.

Tohtori viileäksi (Dr. Cool) kutsuttu Abdul Ghani on erityisen ylpeä teknisistä ratkaisuista, jotka ovat helpottaneet urheilijoita helteisessä säässä.

Insinööri turvaa tekniikkaan

– Se on mahdollista. Teknisesti kaikki on mahdollista, Qatarin yliopistossa opettava Abdul Ghani vakuutti maanantaina järjestetyn tiedotustilaisuuden yhteydessä.

– Löydämme ratkaisun, jos kisat toteutuvat. Olemme osoittaneet, että meillä on siihen soveltuva tekninen kyvykkyys. Olemme jo selvittäneet tämän asian.

Ilmastoituja katuja ja hölkkärata

Kataran kulttuurikeskuksen alueella Dohassa on jo ilmastoituja katuja, ja puistoon on rakennettu 1,1 kilometrin mittainen ilmastoitu hölkkärata. Maan tiedotusvälineissä on esitetty, että olympiamaraton juostaisiin vastaavasti viilennetyissä oloissa, jos Doha saisi kisat.