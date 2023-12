Saudi-Arabian urheiluministeriltä äreää tekstiä MM-kisaisännyyteen kohdistuvasta kritiikistä – "Syytökset ovat pinnallisia"

Samat aiheet nousivat Saudi-Arabian valinnan myötä taas pinnalle, sillä myöskään Saudi-Arabian ihmisoikeustilanne ei ole päätä huimaava. Saudi-Arabia on ennenkin harjoittanut urheilupesua siirtääkseen huomion muualle.

– 20 miljoonaa maamme populaatiosta on alle 30-vuotiaita, joten meidän on saatava heidät mukaan. Meillä on roolimme maailman urheilun kehittämisessä.