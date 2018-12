Kristiina odotti jatkolentoa, kun soitto Suomesta määräsi hänet suoraan sairaalaan: Syy koko syksyn vaivanneille oudoille oireille oli juuri selvinnyt – "Eihän tätä voinut kukaan arvata"

Ensin tulivat "räyhäkät" vatsaoireet

Lavantautitartunta on usein yllätyslöydös



– Lavantauti eli Salmonella Typhi on usein yllätyslöydös. Varsinkin veriviljelyssä bakteeri kasvaa hitaasti ja usein potilas on voinut jo päästä kotiin, kun sairaalasta soitetaan perään.

Kotoperäinen lavantauti on käytännössä kadonnut

Tartunnan lähde on mysteeri

– Lääkäreiden kanssa on yhdessä kovasti mietitty, että mistä se on tullut ja milloin. Pahoin pelkään, että tämä on mahdollisesti ravintolaruuasta saatu ja mahdollisesti ihan kotimaasta. Mutta tartunnan lähteestä ei ole mitään faktaa ja kaikki on pelkkää spekulaatiota.