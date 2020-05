Sami sai 12 vuoden aikana toinen toistaan vakavampia neurologisia oireita, sai apua vasta saksalaisklinikalta – hoidot maksaneet jo 30 000 euroa

Vakavat oireet iskivät jälleen

– Maksa-arvot ovat nousseet, on ongelmia nukkumisen kanssa, kroonista väsymystä, psyykkisiä ongelmia, masennusta, särkyä kehossa, hän luettelee.

– Kolme vuotta sitten alkoi olla näön kanssa ongelmia ja aloin nähdä muun muassa kohinaa. Viimeisen kolmen vuoden aikana tämä on pahentunut. Olen saanut myös todella karmean tinnituksen.

"Se oli hirveän raskasta"

– Se oli hirveän raskasta, kun en ole tiennyt, mikä minussa on vikana. Lääkärit kertoivat, että minulla ei ole borrelioosia ja minä uskoin heitä. Se on pahinta tässä, että kun sitä alkaa luetella näitä oireita ja käydä toistuvasti lääkärillä, he saattavat ajatella, että minä olen vain mielisairas ja keksin kaiken.