– Tosi hienoa suomifilmiromantiikkaa ja tosi hienosti valssattu koko tanssi, totesi Jukka Haapalainen .

Illan aloittivat entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja tähtiopettaja Sami Helenius , joiden illan tanssina oli wieninvalssi. Sen taustalla kuultiin Tapio Rautavaaran kappale Kulkurin valssi.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksessä isänpäiväsunnuntaina 9. marraskuuta tanssitaan Suomi-teemalla, jolloin jokaisen tähtiparin kymppitanssia höystävät suomalaiset, nostalgiset klassikkokappaleet.

Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius vakuuttivat valssillaan.

Katso videolta Kristiina Mäkelän ja Sami Heleniuksen valssi.

Haapalainen totesi myös tanssin olleen teknisesti hienolla tasolla ja pohti Mäkelän kuunnelleen tuomariston ohjeita.

Helena Ahti-Hallberg totesi valssin olleen "kaunis ja lennokas". Hänen mukaansa Mäkelän tanssiasento on kasvanut "huomattavasti laajemmaksi sekä rennommaksi" ja kehui myös tämän kauniita ja vapaita käsiä.