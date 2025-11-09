Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius vakuuttivat valssillaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksessä isänpäiväsunnuntaina 9. marraskuuta tanssitaan Suomi-teemalla, jolloin jokaisen tähtiparin kymppitanssia höystävät suomalaiset, nostalgiset klassikkokappaleet.
Illan aloittivat entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja tähtiopettaja Sami Helenius, joiden illan tanssina oli wieninvalssi. Sen taustalla kuultiin Tapio Rautavaaran kappale Kulkurin valssi.
Tuomaristo ylisti tähtiparin esitystä.
– Tosi hienoa suomifilmiromantiikkaa ja tosi hienosti valssattu koko tanssi, totesi Jukka Haapalainen.