Pettynyt Wilma Murto kertoi, mikä meni vikaan – ilahtui yhdestä asiasta: "Hämmentävää"

– Oli se aika kova ja aika tiukka koettelemus, kun miettii, mikä tausta mulla on ja paljon olen hypännyt vamman jälkeen, Murto sanoo.

– Tuntemusta takareiden ja pakaran suunnalta. Ei ole huolta siitä. Oli sellainen olo, että on hyvä isku. Ehkä jopa yllättävänkin hyvä fiilis, jos mietin verryttelyä ja verryttelyhyppyjä.

Murto harmitteli sitä, ettei ehtinyt päästä EM-karkeloihin kuntoon. Tietty taso saavutettiin melko helposti, mutta sitten kun piti lähteä mitalitaisteluun, ei hyppy toiminut sillä tavalla mihin hän on tottunut.

– Kun katsoo mun karsintahyppyjä, ne olivat sellaisia pikkunättejä, sellaisia varmistelevia ja turvallisia. Niillä pääsee sen 450 koska vaan. Tänäänkään ei ollut tavoite hypätä 458, ja kisaa lähdettiin rakentamaan eri tavalla. 450 hyppääminen vähän keskeneräisenä on helppoa, mutta korkeammalta ei enää niin helppoa.

– Yrittää aistia sen, millä rytmillä kuopalle pitäisi tulla. Se on aika syvällä tuolla takaraivossa, ja sen huomaa, kun sitä ei pysty toteuttamaan. Kun on hyvä isku, se tulee aika vaivattomasti. On huono merkki, että sitä joutuu miettimään ja yrittämään toteuttaa.