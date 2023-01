Krista Pärmäkoski kiristi mahtavasti kakkoseksi – myös Kerttu Niskanen kärkisijoille

Karlsson löi Pärmäkosken vetisessä kelissä käydyssä kisassa 16,6 sekunnilla. Kolmanneksi sijoittunut Kalvå hävisi Pärmäkoskelle puolitoista sekuntia ja kisan nelonen Weng taipui suomalaiselle reilut kolme sekuntia. Palkintokorokesijoitus on Pärmäkoskelle maailmancup-kauden ensimmäinen.

Kisan voittanut Frida Karlsson nousi naisten kokonaiskilpailun kolmannelta sijalta Tourin johtajaksi, kun takana on kolme etappia. Kalvå ja Weng ovat 20 sekuntia perässä ja kokonaiskilpailussa neljäntenä oleva Niskanen on 41 sekuntia jäljessä. Pärmäkoski on toiseksi parhaana suomalaisena Tourilla seitsemäntenä, 1.43 minuuttia kärjestä.