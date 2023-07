Krista Kosonen jakoi hauskan kuvaparin itsestään: "Tyttäreni ikuisti minun mielentilat"

Toukokuussa 40-vuotissyntymäpäiviään juhlinut näyttelijä Krista Kosonen jakoi Instagramissa hauskan kuvaparin itsestään. Kuvat on ottanut Kososen vuonna 2015 syntynyt Selma-tytär.

– Tyttäreni ikuisti mielentilani, Kosonen kirjoittaa kuvien yhteyteen.

Kosonen on luonut viime vuosina uraa kansainvälisillä vesillä. Jussi-palkittu näyttelijä on tähdittänyt muun muassa HBO Nordicin Beforeigners-sarjaa sekä Game of Thrones -tuottaja Frank Doelgerin Pedot-trillerisarjaa. Jälkimmäinen saa Suomen-ensi-iltansa Kososen syntymäpäivänä 28. toukokuuta.

Kososelle yksi hänen uransa käänteentekevimmistä produktioista on juuri Beforeigners-sarja, joka tehtiin hänelle vieraalla kielellä.

– Jouduin opettelemaan sitä varten muinaisnorjaa ja norjaa. Se oli työvoitto, hän kertoi MTV Uutisille toukokuussa.

Keväällä Suomen-ensi-iltansa saanut Pedot-sarja on yksi Euroopan suurimmista draamatuotannoista, ja se on tehty suurella budjetilla. Kosonen kertoo, että tuotannon suuri budjetti näkyy näyttelijöille erityisesti yhdellä tavalla: aikaa on enemmän.

– Se on ihanaa, että voi tehdä työtään rauhassa. On aikaa kokeilla kohtauksia, eikä koko ajan ole kiireen tuntua. Sitä se on parhaimmillaan, hän sanoi.