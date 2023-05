40 vuotta täyttävä Krista Kosonen vakiinnuttaa nimeään osana kansainvälisiä produktioita – näyttelijä kertoo, miten uran kurssi kääntyi kohti ulkomaita

Sunnuntaina 28. toukokuuta 40-vuotissyntymäpäiviään juhliva näyttelijä Krista Kosonen on luonut viime vuosina uraa kansainvälisillä vesillä. Jussi-palkittu näyttelijä on tähdittänyt muun muassa HBO Nordicin Beforeigners-sarjaa sekä Game of Thrones -tuottaja Frank Doelgerin Pedot-trillerisarjaa. Jälkimmäinen saa Suomen-ensi-iltansa Kososen syntymäpäivänä 28. toukokuuta.

Kososelle yksi hänen uransa käänteentekevimmistä produktioista on juuri Beforeigners-sarja, joka tehtiin hänelle vieraalla kielellä.

– Jouduin opettelemaan sitä varten muinaisnorjaa ja norjaa. Se oli työvoitto, hän kertoo MTV Uutisille.

Sunnuntaina Suomen-ensi-iltansa saava Pedot-sarja on yksi Euroopan suurimmista draamatuotannoista, ja se on tehty suurella budjetilla. Kosonen kertoo, että tuotannon suuri budjetti näkyy näyttelijöille erityisesti yhdellä tavalla: aikaa on enemmän.

– Se on ihanaa, että voi tehdä työtään rauhassa. On aikaa kokeilla kohtauksia, eikä koko ajan ole kiireen tuntua. Sitä se on parhaimmillaan, hän sanoo.

Kansainvälisiin ja suomalaisiin rooleihin valmistautumisessa on Kososen mukaan sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Molempiin kuuluu olennaisena osana repliikkien opettelu, joskin vieraalla kielellä lausuttavien vuorosanojen sisäistämisessä onkin enemmän työtä.

Eroavaisuutena näyttelijä mainitsee itsenäisen työn, jota kansainväliset roolit hänen mukaansa vaativat suomalaisia rooleja enemmän.

– Täytyy olla vielä enemmän valmistautunut, eli tuntee materiaalin ja tulee paikalle jonkin ehdotuksen kanssa. Suomen pienemmät piirit ovat ihanat, mutta sellaisia ei ehkä ole [kansainvälisissä töissä]. Ei ole sellaista pientä kivaa turvaverkkoa, jonka kanssa suunnitella ja soitella, vaan pitää tehdä itsenäisesti, hän valottaa.