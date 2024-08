Kalevala-elokuva julkaistaan alkuvuodesta 2026 – tässä ovat päänäyttelijät

Kalevala: Kullervon tarina on Elias Lönnrotin uuden painoksen inspiroima historiallinen draama, joka käsittelee armoa, merkityksellisen elämän kaipuuta ja itsensä löytämistä sekä koston, mutta myös oman perheen rakastamisen teemoja.

Kalevala: Kullervon tarina saa ensi-iltansa elokuvateattereissa alkuvuodesta 2026. Elokuvan ohjaaja on Antti J. Jokinen ja sen ovat käsikirjoittaneet Jokinen ja Jorma Tommila .

Rooleissa Aikuiset-tähti ja Jussi-palkittu Eero Aho

Kullervon tarinan pääosassa nähdään Elias Salonen. Kullervon rooli on Teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2022 valmistuneelle Saloselle ensimmäinen pitkän elokuvan pääosarooli.

Salonen on aiemmin tullut suurelle yleisölle tutuksi erityisesti tv-sarjoista Piiritys ja Aikuiset, joista ensimmäisestä hän voitti Kultaisen Venlan. Salonen on myös näytellyt elokuvissa Toiset tytöt ja Kerron sinulle kaiken.



Jussi-palkittu näyttelijä Eero Aho näyttelee elokuvan toista pääroolia, Untamoa. Aho on tunnettu rooleistaan elokuvissa kuten Tuntematon sotilas, Helene, Käsky, Juoksuhaudantie ja 8-pallo sekä lukuisista tv-sarjoista.



Muissa rooleissa ovat muun muassa Ilkka Koivula (Wäinö),Olli Rahkonen (Ilmarinen), Krista Kosonen (Ilmarisen vaimo), Johannes Holopainen (Kalervo) ja Seela Sella (muori).