Krista Kiuru MTV:lle: Suomi halutaan pitää syksyllä auki ja virus pysäyttää rajoilla

Syksyllä näillä näkymin voimaan tulevan koronastrategian perusidea on verrattain yksinkertainen.

– Suomi pysyy auki ja virus saadaan rajoilla kiinni. Siitä tässä viime kädessä on kysymys, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Rokotekattavuuden nouseminen tekee taudin torjumisesta paljon helpompaa, Kiuru toteaa. Ensimmäisen koronarokotteen on suomalaista saanut 62,4 prosenttia . Kaksi rokotusta on pistetty 24,4:lle prosentille.

– On tärkeää, että molemmilla rokotekerroilla käydään. Sitä kautta olemme kaikki turvassa.

Kiurun mukaan koronan torjunnan perustyökalu, hybridistrategia, on tarkoitus päivittää loppukesästä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kertoi MTV Uutisille, että lähtökohta on, että oppilaat ja opiskelijat voivat aloittaa syksyllä lähiopetuksen parissa . Kiuru on tästä samaa mieltä.

"Tämä ei ole leikin asia"

– Suomeen tulevien on odotettava toisen testin tulosta. Silloin ei samana iltana istuta paikallisessa baarissa. Se on mahdoton yhtälö. Kontaktien välttelyllä me suojaamme toisten elämää ja terveyttä, Kiuru toteaa.