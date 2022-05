Forbes: Ukraina suunnittelee tuhoavansa Putinille ja Venäjälle korvaamattoman sillan – esittää yhden vaihtoehdon, jolla lähes mahdoton urakka voisi onnistua

Vuonna 2018 avattu Kertshinsalmen silta on Euroopan pisin silta. Forbesin arvion mukaan silta on maksanut yli 3 miljardia dollaria.

Lähes mahdoton urakka

– Siinä on paljon pengerosuuksia, joita on vaikea tuhota. Mahdolliset iskut pitäisi kohdistaa siltaosuuksiin, joiden korjaaminen on vaikeampaa ja kestäisi pidempään. Lisäksi se on niin hyvin vartioitu, ettei sen läheisyyteen pääsisi edes erikoisjoukkoja hyödyntämällä, Toveri sanoo Iltalehdelle.