Liverpool voitti Real Madridin ensimmäistä kertaa 15 vuoteen, kun Alexis Mac Allisterin ja Cody Gakpon osumat siivittivät Arne Slotin voittamattoman miehistön 2–0-voittoon Anfieldilla Mestarien liigassa. Kylian Mbappé ja Mohamed Salah epäonnistuivat puolestaan kumpikin pilkulta.

Liverpoolin ja Real Madridin välinen huippuottelu ei jättänyt ketään kylmäksi. Meno oli sähköistä alusta alkaen.

Ensimmäinen huippupaikka aukesi Liverpoolille, joka sai pallon aina maaliviivalle saakka keskuspuolustaja Raul Asencion avustuksella. 21-vuotias kuitenkin siivosi pelivälineen itse viime hetkellä tiehensä.

Pian sen jälkeen Asencion ja Liverpool-hyökkääjä Darwin Nunezin välillä kipinöi. Kaksikko kävi toisiinsa käsiksi rangaistusalueen sisällä, jonka jälkeen kumpaakin pelaajaa laputettiin.

1:59

Tunteet kuumenevat! Darwin Nunez provosoi, mutta päätyy itse nurmen pintaan.

Liverpool hallitsi ensimmäisen puoliajan maalipaikkoja. Avauspuoliskon paras tilaisuus aukesi 20 minuutin pelin jälkeen Nunezille. Uruguaylaishyökkääjä ei kuitenkaan saanut sohittua pelivälinettä lähietäisyydeltä sisään, kun Thibaut Courtois rynnisti tielle.

0:54

Mikä paikka! Darwin Nunez hukkaa loistavan maalipaikan ison flipperin jälkeen.

Real Madrid sai muutaman sauman hyökätä vastaan, mutta pyrki pikemminkin rauhoittamaan peliä välttääkseen hallinnan karkaamisen punapaidoille.

Toisella puoliajalla ottelu jatkui kuitenkin entistä kovemmin Liverpoolin hallinnassa. Alexis Mac Allister tarjoili ensin loistavan maalipaikan Conor Bradleylle, mutta Courtois venyi loistavaan torjuntaan.

Hetkeä myöhemmin kuitenkin helähti. Mac Allister pelasi seinäsyötön Bradleyn kanssa, eteni rangaistusalueen sisälle ja täräytti matalan laukauksen vasempaan alakulmaan.

1:33

Anfield räjähtää! Alexis Mac Allister vie Liverpoolin 1–0-johtoon.

Real Madridille aukesi hetkeä myöhemmin kultainen sauma tuoda peli tasoihin, kun Andy Robertson tuli Real-kapteeni Lucas Vazquezia jaloille rangaistuspotkun arvoisesti.

Kylian Mbappé ei kuitenkaan onnistunut hyödyntämään kultaista saumaansa, kun irlantilaisvahti Caoimhin Kelleher venyi upeaan torjuntaan.

2:00

Kylian Mbappén epäonni jatkuu – Liverpool-vahti Caoimhin Kelleher torjuu pilkun!

Kelleher on torjunut nyt kolme rangaistuspotkua neljään edelliseen otteluunsa. Ensimmäinen torjunta tuli Joel Pohjanpalon rangaistuspotkusta Irlannin voittaessa Huuhkajat 1–0 Kansojen liigassa.

Kymmenen minuuttia myöhemmin pallo vietiin pilkulle kentän toisessa päässä, kun Ferland Mendy taklasi Mohamed Salahin sääntöjen vastaisesti kumoon. Lopputulos oli kuitenkin sama kuin Mbappén kohdalla: ei maalia.

0:37

Mitä ihmettä Anfieldilla tapahtuu! Myös Mohamed Salah epäonnistuu pilkulta.

Liverpool ei kuitenkaan tästä lannistunut vaan jahtasi ahnaasti toista maalia. Kun ottelua oli takana 77 minuuttia, puski vaihdosta sisään tullut Cody Gakpo isännät 2–0-johtoon Robertsonin keskityksestä.

Katso 2–0-maali ylälaidan videolta.

Liverpool sai vielä ottelun lopulla sauman tyylitellä voittolukemiaan, mutta Courtois torjui läpiajoon karanneen Luis Diazin laukauksen komeasti tiehensä.

Liverpool on voittanut kaikki viisi peliään tämän kauden Mestarien liigassa. Real Madrid on sen sijaan 24. sijalla ja vaarassa jäädä jopa pudotuspelien ulkopuolelle, kun liigavaihetta on jäljellä vielä kolme ottelua.