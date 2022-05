Kreml hyllyttänyt panssarikenraalin ja laivaston komentajan, Britannia väittää: "Syntipukkien etsintä voimissaan"

Yksi hyllytetyistä komentajista on kenraaliluutnantti Serhiy Kisel, joka komensi valiojoukon mainetta nauttivaa 1. panssariarmeijaa. Hyllytyksen syy on brittitietojen mukaan Kiselin joukkojen kykenemättömyys valloittaa Ukrainan toiseksi suurin kaupunki Harkova.

Toukokuussa tilanne Harkovan suunnalla on venäläisittäin mennyt surkeaan suuntaan, sillä Ukrainan sodan suurin vastahyökkäys alueella on edennyt ja työntänyt Kremlin joukot pois kaupungin läheisyydestä. Nyt Ukrainan hyökkäys on ainakin osin kääntynyt itään kohti Venäjän sivustaa ja huoltolinjaa.