Kreikan pakolaisleireillä karut oltavat: ”Hygieniasta johtuvat syyhyt ja ihosairaudet ovat arkipäivää”

SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski kertoi MTV:n Uutisaamussa, että Kreikan saarien pakolaisleirit eivät pysty kantamaan niin paljon ihmisiä kuin mitä sinne on nyt tullut. Leirit on tarkoitettu paljon pienemmälle väkimäärälle, mikä on johtanut ihmisten majoittumiseen leirien ulkopuolelle.