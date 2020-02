Vincent on asunut teltassa Lesboksen saarella jo 23 viikkoa: "Täällä nukut kylmässä, vesi on kylmää eikä ruoka ole terveellistä"

Nigerialainen Vincent on asunut nyt 23 viikkoa teltassa Morian virallisen vastaanottoleirin aitojen ulkopuolella. Yöt Oliivilehdon leirissä ovat hyytävän kylmiä ja olosuhteet karuja.

– Teltta ei suojaa lainkaan kylmältä. Täällä nukut kylmässä, vesi on kylmää eikä ruoka ole terveellistä. Täällä on erittäin vaikeaa, Vincent kuvailee MTV Uutisille.

Kolmelle tuhannelle ihmiselle suunnitellulla leirillä on noin 22 000 –23 000 ihmistä.

Lääkärit hoitavat häkämyrkytyspotilaita

Lääkärit leirillä työskentelevät kolmessa vuorossa. Talviviikkoina on ollut eniten häkämyrkytspotilaita, koska telttoja yritetään lämmittää hiiliastioilla.

– Tilanne on nyt saarella se, että kaikkea erikoishoitoa ei voida tarjota. Saaren sairaalan pitäisi selvitä tästä valtavasta määrästä potilaita. Leiriläisten on vaikea saada sellaista hoitoa kuin he tarvitsisivat, kertoo Lääkäri ilman rajoja -järjestön hoitovastaava Vittoria Zingarello.