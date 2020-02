Lesboksen pakolaisleirillä asutaan saastan keskellä, suihkujonot satoja metrejä – MTV:n konkaritoimittaja: "Tämä on yksi karuimpia paikkoja, missä olen koskaan käynyt"

Monet Välimeren yli tulevat turvapaikanhakijat pyrkivät Lesbokselle, koska se sijaitsee Turkin rannikon lähellä. Uusia tulijoita on päivittäin vähintään kymmeniä.

– Tämä on yksi karuimpia paikkoja, missä olen koskaan käynyt, Piuhola sanoo.

Oliivilehto tai viidakko



Epävirallisella alueella on arvioiden mukaan noin 15 000 ihmistä. Lesboksella on yhteensä 6 000 pakolaislasta, joista reilut tuhat on ilman huoltajaa.