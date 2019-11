Kovat keinot käyttöön rötöskierteen katkaisemiseksi? – Kansanedustaja, ex-poliisi Kari Tolvasen raju ehdotus: Nuori viranomaisten haltuun pariksi päiväksi

Rikospaikka-ohjelman tietojen mukaan Helsingin poliisi tutkii etnisen katujengin tekemiä useita rikoksia, kuten kiristystä ja ryöstöjä. Tolvanen vetoaa, että nyt on tehtävä toimia sen eteen, ettei ongelma laajene Suomessa.

– Olen aina sanonut, että kaikki paha suuresta maailmasta tulee tänne Suomeen myöhemmin ja pienempimuotoisena. Meille on tullut huumeet, väkivalta, järjestäytynyt rikollisuus, kunniaväkivalta ja kouluampumiset. Etniset katujengit tulevat meille, mutta on tehtävä päätös siitä, missä laajuudessa me tulemme ne tänne ottamaan, Tolvanen vetoaa.