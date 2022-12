Kovan luokan NHL-lupaus debytoi Leijonissa – siirtyy ensi kaudeksi rapakon taakse

Niemelä, 20, on niittänyt mainetta muun muassa nuorten MM-kisoissa, missä hänet on kruunattu muun muassa turnauksen parhaaksi puolustajaksi.

– Hän oli nyt syksylläkin isossa roolissa nuorten kisoissa. Seuraava steppi on A-maajoukkueessa, minkä kautta hän pyrkii maailmalle. Hänen tavoitteensa ovat NHL:ssä ja on hienoa, että pystymme auttamaan niiden saavuttamisessa. Hän on pelannut niin hyvin, että hän kuuluu tähän joukkueeseen, Leijonien GM Jere Lehtinen sanoo Niemelästä.