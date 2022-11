Kärpät menettää kolme pelaajaa NHL:ään

Kärpät teki valtavan liikkeen jo viime helmikuussa, kun Lauri Marjamäki palasi seuran päävalmentajaksi. Marjamäen johdolla Pohjoisen pedot pyrkivät nyt palaamaan menestyksen tielle.

Kärpät oli yksi niistä seuroista, jotka hyötyivät pelaajamarkkinoiden myllerryksestä. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, KHL tyhjeni ulkomaalaispelaajista.

Moni nimekäs pelaaja suuntasi Ouluun. Joonas Kemppainen, Teemu Turunen, David Rundblad, Marko Anttila, Peter Tiivola, Tommi Kivistö, Cody Kunyk ja Kasper Björkqvist tähdittivät Kärppien hankintalistaa.

Yhtäkkiä oululaisseura nousi Tapparan rinnalle suurimpien mestarisuosikkien joukkoon. Kärppien rosterista ei laatua puuttunut.

Tämä johti siihen, että Kärpät ei ole joutunut etsimään uusia vahvistuksia pelaajamarkkinoiden puolelta. Poissaolojen keskellä laajuutta on löytynyt omien sopimuspelaajien joukosta.

Tuoreeltaan Kärpät teki yhden liikkeen, kun se lainasi monivuotisen luottopuolustajansa Mikko Niemelän ruotsalaisseura Brynäsiin. Niemelä jäi alkukaudella pienelle vastuulle Kärppien takalinjoilla.

– Meillä ei ole tällä hetkellä mitään aktiivista hakua päällä. Seuraamme toki, että mihin suuntaan markkinat menevät ja että onko siellä sellaisia pelaajia, jotka vahvistaisivat selkeästi meidän joukkuettamme, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho sanoo MTV Urheilulle.

Moni SM-liigan urheilupäällikkö on puhunut siitä, miten pelaajia ei ole yksinkertaisesti tarjolla. Kysyntä on kovaa ja vaihtoehdot ovat vähissä.

– Ei siellä ole ollut sellaisia tapauksia, joiden kohdalla olisi voinut sanoa ”vau”. Syksyn aikana SM-liigaan on tullut paljon pelaajia, mutta ei siellä hirveästi mitään supertähtiä ole liikkunut. On helppo yhtyä kollegoiden kannanottoihin, Aho allekirjoittaa.

Laatua nyt, mutta entä jatkossa?

SM-liiga ympäristönä luo omat haasteensa uusien pelaajien värväämiseen. Sarjan ääritaktisuus ja puolustuskeskeisyys ovat aiheuttaneet suuria vaikeuksia muun muassa Pohjois-Amerikasta Suomeen saapuneille pelaajille.

– Eikä pelkästään heille, vaan samaa voi sanoa KHL:n huipputasolla operoinneista tapauksista. Monella on ollut sopeutumisvaikeuksia siihen nähden, miten erilaista peli on täällä kuin siellä, Aho muistuttaa.

Kärppien kohdalla mielenkiintoinen kysymys liittyy jatkuvuuteen. Jos sen nykyrosteri on laadukas, niin mitä tapahtuu ensi kaudella?

Mihin suuntaan Kärpät menee?

– Haluamme olla menestyksen tiellä, Aho linjaa.

– Ajatus on se, että jokainen liike tarkoittaa jotain. On sitten kyse uudesta pelaajasta, jatkosopimuksesta tai että jos jonkun kanssa ei enää jatketa yhteistyötä. Tarkoitus on, että joukkue olisi entistä vahvempi. Haasteita tulee siitä, että parhaiden ja kuumimpien pelaajien perässä ovat kaikki. Ei pelkästään liigaseurat vaan mukana ovat SHL- ja Sveitsin seurat, jotka miettivät ihan samalla tavalla joukkueidensa vahvistamista. Ei tarvitse katsoa kuin Sveitsiin ja sitä, miten paljon suomalaisia meni sinne täksi kaudeksi. Ja lähestulkoon kaikki olivat ihan maajoukkuetason pelaajia, Aho avaa.

Hiljainen fakta on se, että pelaajamarkkinoilla tehdään jo nyt isoja ratkaisuja ensi kautta koskien.

Venäjän sota heilautti Euroopan pelaajaliikennettä. Ahon mukaan tilanne on yhä poikkeava normaaliin nähden.

– Epävarmuus on kasvanut. Iso kysymys liittyy niihin, ketkä ovat mahdollisesti palaamassa Pohjois-Amerikasta takaisin Eurooppaan. Heidän ratkaisunsa saattavat venyä hyvin pitkälle. Sieltä voi tulla yllättäviä juttuja vastaan jopa vasta kauden jälkeen. Kyllähän meilläkin tapahtui sellaisia juttuja, jotka eivät välttämättä ole olleet julkisuudessa niin esillä. Meillä oli esimerkiksi pelaaja, joka lopulta tekikin sopimuksen NHL:ään, eikä tullut meille. Näin voi käydä ja myös siihen on varauduttava, Aho mainitsee.

Vaikka Aho ei puhu nimellä kyseisestä esimerkkitapauksesta, viittaus kohdistuu Joona Koppaseen, jolla oli jo sopimus oululaisseuran kanssa. Koppanen päätti kuitenkin jatkaa uraansa NHL-seura Boston Bruinsin organisaatiossa.

NHL-menetyksiä

Kärpät menettää tämän kauden jälkeen useita pelaajia Pohjois-Amerikkaan.

– Tiedämme jo nyt, että kolme pelaajaa lähtee NHL:ään. Topi Niemelä, Leevi Meriläinen ja Ville Koivunen. Topi pelaa lainavuottansa täällä, Villellä oli kaksi Euroopan lainakautta omassa sopimuksessaan ja Meriläisen kanssa sovittiin yhdestä lainavuodesta. He ovat varmoja tapauksia, he lähtevät joka tapauksessa sinne, Aho vahvistaa.

Eivätkä menetykset välttämättä tähän jää. Yksi erittäin potentiaalinen Pohjois-Amerikan lähtijä on Kärppien ykkösmaalivahti Joel Blomqvist, joka pelaa huikeaa kautta oululaisjoukkueen tolppien välissä.

– Hän ei ole tehnyt vielä NHL-sopimusta, mutta kyllä, hän on jatkon kannalta kysymysmerkki. Saamme nauttia aika lyhyen aikaa näistä nuorista pelaajista, jotka tekevät jo varhaisessa vaiheessa sopimuksen NHL:ään. Se on aika taiteilua, kun samalla yritetään kasvattaa pelaajia NHL:ään ja samalla pyritään menestymään koko ajan, Aho punnitsee.

Kärpät on tullut tutuksi ”puolen Suomen seurana”. Sen koneisto tuottaa jatkuvasti uusia nimiä Liiga- ja NHL-kartoille.

– Meillä on nytkin noin puolenkymmentä junioria tuolla, joilla on ihan selkeät näkymät niin Liigaan kuin Pohjois-Amerikkaan päin. Vannomme siihen, että meidän junioritoimintamme ja urheilutoiminnan pitää olla niin hyvää, että nuorista tulee joka vuosi pelaajia, jotka pystyvät haastamaan meidän liigajoukkueemme edustajia. Tavoite on se, että meidän joukkueemme pelaajista puolet on omia kasvatteja. Se on käytännössä joka kerta toteutunut 13 vuoden aikana, kun itse olen ollut mukana tässä, Aho avaa.

Aho nostaa kolme tulevaisuuden nimeä esille. Antti Alasiurua, 17, Emil Pieniniemi, 17 ja Visa Vedenpää, 17, ovat kaikki oman ikäluokkansa (2005 syntyneet) kärkipelaajia.