Kovaa puhetta Teemu Pukista

Helsingin Jalkapalloklubin päävalmentajalta Toni Korkeakunnakselta eivät lopu ylisanat, kun hän puhuu joukkueensa tähtikaksikosta Teemu Pukista ja Alexander Ringistä.

– Jätkillä on hillitön motivaatio. He ovat huippukunnossa olevia huippuammattilaisia, Korkeakunnas hehkuttaa.

Pukki ja Ring palasivat kuluvana talvena HJK:hon pitkiltä ulkomaankierroksiltaan, sillä kumpikin edusti helsinkiläisseuraa viimeksi kaudella 2011.

Vuosien saatossa etenkin Pukki on noussut suomalaisen jalkapallon suurnimeksi, joka on Huuhkajien kaikkien aikojen maalipörssin kärjessä. Pukki valittiin 2019 vuoden urheilijaksi.

– Pukki alkaa varmaan olla jo aika lähellä kansallisaarretta. Hän on todella motivoitunut ja haluaa lyödä kaikki ennätykset. Pukilla on motivaatio olla edelleen maajoukkueessa, ja sinne pääsee vain pelaamalla liigassa hyvin, Korkeakunnas muistuttaa.

Vähemmän yllättäen Pukki näkyykin tällä hetkellä tiuhaan liigan ja HJK:n markkinoinnissa.

Ring vaatii paljon

Korkeakunnas kehuu Pukin ja Ringin asennetta.

– Helpottaa valmentajan työtä, sillä he luovat harjoittelussa standardeja. Ovat erilaisia persoonia. Alexin vaatimustaso on ajoittain myös verbaalista. Sieltä tulee rakentavaa kritiikkiä mutta myös palkitsemista, kun on aihetta.

Alex Ring (toinen oikealta) on kantanut myös HJK:n kapeeninnauhaa alkukauden otteluissa.Lehtikuva

Samaa sanoo HJK:n ja Huuhkajien puolustaja Daniel O'Shaughnessy. Hänen mielestään kaksikon vaikutus on ollut talven aikana suuri.

– Ovat näyttäneet kaikille, miksi ovat vetäneet niin pitkän ammattilaisuran maailmalla. Molemmilla on selkeästi vielä tosi paljon annettavaa, ja se tulee näkymään varmasti peleissä.

Pukki on 34-vuotias ja Ring vuoden nuorempi. Kummankin ura kääntyy väistämättä jossain vaiheessa ehtoopuolelle.

– Onneksi he ovat nyt minun joukkueessani, Korkeakunnas naurahtaa.

Korkeakunnas kehuu Ringin johtajan ominaisuuksia.

– Alexin kaltaisia keskikentän pohjan pelaajia meillä on Suomessa liian vähän. Hän ei ole isokokoinen, mutta iskee tarvittaessa kuin snaipperi, kun taklaa. Hän on näkyvä persoona, Korkeakunnas sanoo.

Tämän kauden muita nimekkäitä paluumuuttajia kotimaan kentille ovat muun muassa Ilveksen Sauli Väisänen ja KTP:n Petteri Forsell, joista ensiksi mainittu pelasi viimeksi lainalla Italian kakkostasolla ja jälkimmäinen siirtyi Turkin toiseksi korkeimmalta tasolta.

– Hän tuo standardeja sekä vaatimustasoa jokapäiväiseen arkeen ja kilpailullisuutta sekä halua voittaa, Ilveksen päävalmentaja Joonas Rantanen sanoo Sauli Väisäsestä.

Miesten jalkapalloliigan kausi alkaa ensi viikon lauantaina.