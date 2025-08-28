Kova valinta: Supertähti ulos MM-kisoista

Kestävyysjuoksun kolminkertainen olympiavoittaja Sifan Hassan on päättänyt jättää Tokion MM-kisat väliin keskittyäkseen Sydneyssä juostavalle maratonille.

Hollantia edustava etiopialaislähtöinen Hassan, 32, juoksee ensi sunnuntaina Sydneyn maratonilla, joka on nyt ensi kertaa mukana eliittimaratonien kalenterissa.

– Puntaroin tätä tarkkaan, ja sydämessäni halusin olla täällä. Tämä kisa tuntui jännittävämmältä, Hassan perustelee.

– MM-kisat ovat 2–3 viikon päästä, enkä usko palautuvani ajoissa. Pystyn tuskin kävelemään maratonia seuraavina päivinä.

Jokaisissa MM-kisoissa vuodesta 2015 lähtien esiintyneen Hassanin meriittilista on huikea: Yhteensä viisi olympia- ja MM-kultaa sekä seitsemän himmeämpää mitalia kestävyysmatkoilta 1 500 metrin ja maratonin välillä.

Hänellä on mukavia muistoja myös Tokiosta. Vuonna 2021 hän saavutti siellä olympiakultamitalit 5 000 metrin ja 10 000 metrin matkoilta sekä pronssia 1 500 metrillä.