Kaksinkertainen olympiavoittaja tekee paluun arvokisanäyttämölle yleisurheilun MM-kisoissa

Semenya ei kauden parhaalla ajallaan 15.31,50 pystynyt alittamaan MM-kisarajaa, eikä häntä nimetty lainkaan Etelä-Afrikan kisajoukkueeseen. Nyt Semenya on kuitenkin saanut luvan osallistua MM-kisoihin, koska ylempänä rankingissa olleita urheilijoita on vetäytynyt kisoista.

– Useiden urheilijoiden vetäytyminen avasi mahdollisuuden (Semenyalle) ja Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA mahdollisti sen, että on voi osallistua, Etelä-Afrikan yleisurheiluliiton tiedottaja kertoo Reutersille.

31-vuotias Semenya voitti 800 metrillä olympiakultaa niin Lontoon kuin Rio de Janeironkin olympialaisista. Lisäksi hän on voittanut samalla matkalla kolme MM-kultaa.

Semenya on ollut vuosikausia otsikoissa korkeiden testosteroniarvojensa vuoksi. WA päätti vuonna 2018, että yleisurheilevien naisten, joilla on liian korkeat testosteronitasot, tulee pudottaa tasoja, jotta he saavat kilpailla 400 metrin ja mailin välisillä matkoilla.