Keihäsmiesten vääntöön ratkaisu – Suomen MM-joukkueeseen uusia nimiä

Suomen urheiluliitto täydensi Tokion MM-kisoihin lähtevää joukkuettaan muun muassa miesten keihäskolmikolla, johon kuuluvat Lassi Etelätalo, Oliver Helander ja Toni Keränen. Eemil Porvari jäi varalle.

Naisten seiväshypyssä Suomea edustaa kolmikko Wilma Murto, Elina Lampela ja Saga Andersson. Murto palasi kisakentille pari viikkoa sitten sairausloman jälkeen.

Ilona Mononen nimettiin juoksemaan 3 000 metrin esteitä, ja naisten korkeudessa kilpailee Ella Junnila.

Myös naisten kuulassa Suomea edustaa kolme naista, kun Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä ja Eveliina Rouvali nimettiin Tokioon.

Jo aikaisemmin joukkueeseen nimettyjen Silja Kososen ja Krista Tervon seuraksi moukaria MM-kisoissa viskoo Suvi Niiranen.

Naisten 100 metrin aitajuoksuun osallistuvat aikaisemmin joukkueeseen nimetyt Lotta Harala ja Nooralotta Neziri, mutta kolmatta naista ei vieläkään nimetty.

– Nimeämme joka tapauksessa joukkueeseen vielä kolmannen urheilijan naisten 100 metrin aitajuoksuun, Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen sanoo tiedotteessa.

Joukkueessa on nyt 24 urheilijaa, mutta Salonen arvioi määrän kasvavan vielä hieman.

– Odotan, että paikkoja aukeaisi vielä ainakin naisten 400 metrillä Mette Baasille sekä miesten moukarinheitossa Henri Liipolalle, mutta näiden osalta odotamme nyt lauantaita ja vahvistettua listausta, Salonen sanoo.