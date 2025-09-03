Pikajuoksun olympiavoittaja sivuun MM-kisoista

Tokion MM-yleisurheilun tähtiloistosta jää puuttumaan yhdysvaltalaisjuoksija Gabby Thomas.

Pariisin olympialaisissa viime vuonna kolme kultaa voittanut Thomas ilmoitti tiistaina, ettei lähde 13.–21. syyskuuta kisattavaan MM-Tokioon. Asiasta kertoi muun muassa NBC.

Thomas kahmi Pariisin olympiaradoilta 200 metrin, 4x100 metrin viestin sekä 4x400 metrin viestin kultamitalit. Tätä kautta on kuitenkin kiusannut akillesvamma, vaikka Thomas juoksikin Yhdysvaltain mestaruuskisoissa itselleen MM-paikan 200 metrille.

– Ymmärrän, että tämä (MM-poisjäänti) on pettymys joillekin faneille. Olen kuitenkin vihdoin ymmärtänyt sen, että on ookoo huolehtia itsestä. Urheilijana haluat aina vaan painaa ja jyrätä eteenpäin, mutta joskus vain ei voi työnteolla kukistaa loukkaantumista. Joskus on parasta tehdä päätös pidemmällä tähtäimellä, 28-vuotias Thomas kuvaili tiedotteessaan ja vakuutti palaavansa radoille taas ensi vuonna.