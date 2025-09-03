Pikajuoksun olympiavoittaja sivuun MM-kisoista

Gabby Thomas
Viime vuonna 200 metrillä olympiakultaa voittanutta Gabby Thomasia ei nähdä MM-Tokiossa.IMAGO/Starface/ All Over Press
Julkaistu 03.09.2025 06:36

MTV URHEILU – STT

Tokion MM-yleisurheilun tähtiloistosta jää puuttumaan yhdysvaltalaisjuoksija Gabby Thomas. 

Pariisin olympialaisissa viime vuonna kolme kultaa voittanut Thomas ilmoitti tiistaina, ettei lähde 13.–21. syyskuuta kisattavaan MM-Tokioon. Asiasta kertoi muun muassa NBC.

Thomas kahmi Pariisin olympiaradoilta 200 metrin, 4x100 metrin viestin sekä 4x400 metrin viestin kultamitalit. Tätä kautta on kuitenkin kiusannut akillesvamma, vaikka Thomas juoksikin Yhdysvaltain mestaruuskisoissa itselleen MM-paikan 200 metrille.

– Ymmärrän, että tämä (MM-poisjäänti) on pettymys joillekin faneille. Olen kuitenkin vihdoin ymmärtänyt sen, että on ookoo huolehtia itsestä. Urheilijana haluat aina vaan painaa ja jyrätä eteenpäin, mutta joskus vain ei voi työnteolla kukistaa loukkaantumista. Joskus on parasta tehdä päätös pidemmällä tähtäimellä, 28-vuotias Thomas kuvaili tiedotteessaan ja vakuutti palaavansa radoille taas ensi vuonna.

Lisää aiheesta:

100 metrin maailmanmestari ulkona MM-kisoistaOlympiavoittaja jättää yleisurheilun MM-kisat väliin – "Olen surullinen"Tokion kaksinkertainen kultamitalisti putosi viime hetkillä pois MM-kisoistaKaksinkertainen olympiavoittaja tekee paluun arvokisanäyttämölle yleisurheilun MM-kisoissaKuusinkertainen olympiavoittaja lähellä jäädä ensimmäistä kertaa rannalle USA:n MM-joukkueesta – "Olisi hullua sanoa olevani pettynyt"Juoksijatähden synkkä epäonni jatkuu – olympiavoittaja sivuun Riosta
MM-yleisurheiluYleisurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MM-yleisurheilu