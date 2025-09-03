Superlupaus Matias Siltanen otti kantaa siirtohuhuihin – "Ruotsiin jääminen on tietoinen päätös"

Keväällä jo miesten jalkapallomaajoukkueen mukana leireillyt superlupaus Matias Siltanen alkaa torstaina tavoitella alle 21-vuotiaiden EM-lopputurnauspaikkaa, kun Pikkuhuuhkajat kohtaa Turun Kupittaalla vuoden 2027 EM-karsintojen avausottelussa San Marinon.

Lähes kolmekymmentä poikien maaottelua pelannut Siltanen lähtee innolla karsintapeleihin.

– Hyvällä mielellä lähden ensimmäistä kertaa 21-vuotiaiden matkaan. Uskon, että pystyn tuomaan peliin pallollista laatua etenkin hyökkäyssuuntaan. Meikäläisen pelinkuvaan kuuluu maltillinen pelaaminen, eikä tapoihin kuulu hosua tai hätäillä kentällä, Siltanen kertoi.

Kuopion Palloseurassa viime vuonna Suomen mestaruutta juhlinut 18-vuotias keskikenttäpelaaja siirtyi talvella Ruotsin pääsarjassa pelaavaan Djurgårdeniin. Siltasen siirtosumma oli yksi suurimmista miesten jalkapalloliigan pelaajasta maksetuista siirtokorvauksista.

Tukholmassa Siltanen on avauskaudella saanut mukavasti peliaikaa Jani Honkavaaran luotsaamassa joukkueessa. Siltasen pelikavereita Djurgårdenissa ovat muun muassa Rasmus Schüller, Miro Tenho ja Adam Ståhl.

– Kiva, että olen päässyt pelaamaan kovia pelejä joka viikko, vaikka maalihanat eivät vielä ole Ruotsissa auenneet. Joka pelissä on paljon yleisöä, ja ihmiset ovat länsinaapurissa todella kiinnostuneita jalkapallosta.

Uran välietappi

Djurgården on todennäköisesti vain välietappi Siltasen uralla, sillä useat eurooppalaiset suurseurat ovat kiinnostuneet nuorukaisesta.

– Siirtoikkunat ovat menossa kiinni, joten todennäköisesti mitään siirtoa ei kohdallani tällä haavaa tapahdu. Ruotsiin jääminen on tietoinen päätös, sillä haluan pelata kokonaisen kauden samassa joukkueessa kuten tein Kuopiossakin. Mitään haittaa ei olisi toisestakin kaudesta Ruotsissa, mutta on vaikea vielä arvioida, mitä talven aikana tapahtuu, Siltanen totesi.

Torstain avausottelun jälkeen Suomi kohtaa EM-karsinnoissa ensi viikolla vieraskentällä Kyproksen. Karsintalohkon muut joukkueet ovat Espanja, Romania ja Kosovo.