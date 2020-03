Linjaus taas uusiksi: Kaikki 1.–3. luokkalaiset voivat palata kouluun saamaan lähiopetusta – " Teemme parhaamme vaikeassa ja sekavassa tilanteessa"

Valtioneuvoston asiasta antamaa asetusta on muutettu perjantaina. Ministeriön mukaan linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä. Muutoksella on myös tarkoitus lisätä oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta.