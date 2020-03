Li Anderssonilta painava jyrähdys: Lapsien määrän kouluissa on vähennyttävä! "Uhkana on koko opetuksen keskeyttäminen"

Tällä hetkellä kaikilla 1.–3. luokan oppilailla on siis oikeus tulla kouluun, mutta hallitus toivoo, että lähiopetukseen osallistuisivat vain ne oppilaat, joiden osalta etäopetuksen järjestäminen on mahdotonta.

– Jos emme saa lasten määrä kunnolla vähentymään kouluissa, on uhkana koko opetuksen keskeyttäminen, ja sitä en usko että kukaan haluaa, Andersson kommentoi.

"Haluamme edelleen pienet lapset etäopetukseen"

– Me emme ole "avaamassa kouluja", me haluamme edelleen että pienet lapset ovat etäopetuksessa. Kyse on ainoastaan siitä, että emme juridisesti voineet asettaa lapset eriarvoiseen asemaan perustuen heidän vanhempien ammatteihin, Andersson tviittasi.