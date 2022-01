Koululaisille hankitaan pikatestejä miljoonamäärin – Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja kertoo, mikä projektissa on "sangen haastavaa"

– Vielä emme ole tehneet päätöstä, emmekä varsinaista linjausta. Keskustelu jatkuu vielä ja pyrimme täsmentämään asian kokonaisuutta. Olennaista on se, että odotamme vielä tietoa siitä, pystytäänkö pikatestejä tehokkaasti ja fiksusti hyödyntämään kouluissa, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen MTV Uutiset Liven haastattelussa.

"Kokemusta on kertynyt paljon"

Huoltovarmuuskeskus on koronaepidemian aikana joutunut vastuulliseksi suojavarustehankinnoista.

– Sitä kautta meille on kertynyt erittäin paljon kokemusta niin markkinatilanteesta kuin kiireellisistä yleisimmistä hankinnoistakin. Pyrimme ainakin tukemaan pikatesteihin liittyvien hankintojen toteuttamista.

Yhteistyöhön saattavat myöhemmin liittyä kunnat, mutta Huoltovarmuuskeskuksella on aluksi keskeisin rooli hankinnoissa.

"Tarve on iso"

Pelkästään peruskouluissa Suomessa on tällä hetkellä yli puoli miljoonaa oppilasta. Testejäkin tarvittaisiin siis miljoonamäärin – mikäli suunnitelma kahdesta viikoittain jaettavasta testistä toteutuu.

– Tarve on iso. Viikkotasolla puhutaan hyvin merkittävistä määristä – minimissään varmaan miljoonasta kappaleesta ainakin. Voi olla että luku on isompikin. Riippuu tietysti siitä määrittelystäkin, että mitä koululaisryhmiä tähän on tarkoitus sisällyttää.