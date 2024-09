Koulukiusaajat loivat aikoinaan Lady Gagaa pilkkaavan someryhmän – laulaja näpäyttää nyt takaisin: "Tästä syystä et voi antaa periksi"

Sosiaalisessa mediassa on jo vuosien ajan pyörinyt kuvakaappaus 12 henkilön Facebook-ryhmästä, jonka laulaja-näyttelijä Lady Gagan entisten yliopistotovereiden kerrotaan aikoinaan perustaneen. Nyttemmin poistetun ryhmän nimi oli Stefani Germanotta, sinusta ei koskaan tule kuuluisaa ja sen kansikuvana oli otos Lady Gagasta, oikealta nimeltään Stefani Germanottasta. Kuvassa Gagan päälle on piirretty rasti.

Eräs käyttäjä julkaisi hiljattain TikTokissa kuvapostauksen , jonka ensimmäisenä otoksena näkyy kuvakaappaus Lady Gagaa parjaavasta Facebook-sivusta. Postauksen toisessa kuvassa puolestaan näkyy listaus kymmenistä palkinnoista ja tunnustuksista, joita Lady Gaga on uransa aikana saavuttanut.

TikTok-postauksen kommenttikenttään on jätetty tuhansia viestejä, joista yksi on itse Lady Gagalta.

– Jotkut ihmiset, joiden kanssa kävin yliopistoa tekivät tämän (Facebook-ryhmän) aikoinaan. Tästä syystä et voi antaa periksi, kun ihmiset epäilevät sinua tai painavat sinua alas – sinun on jatkettava, Lady Gaga kirjoittaa kommentissaan.

Ennen julkisuuttaan Lady Gaga opiskeli New Yorkin yliopiston alaisessa esittävien taiteiden sekä elokuva- ja media-alan korkeakoulussa. Hän jättäytyi opinnoistaan vuonna 2005 ja alkoi työstää uraansa laulajana ja esiintyjänä.

Lady Gaga on puhunut aiemminkin julkisuudessa kiusaamiskokemuksistaan. New York Postin mukaan laulaja sanoi vuonna 2020 The Sunday Project -ohjelmassa, että kiusaamisen jättämät arvet pysyvät hänen mukanaan koko hänen loppuelämänsä ajan.