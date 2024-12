Ensi vuoden alussa Jaajo Linnonmaan luotsaamassa Diili-ohjelmassa kilpailee 16 eri alojen osaajaa.

Jaajo Linnonmaan luotsaama Diili-ohjelma etsii uudella kaudella projektipäällikköä ensi kesänä Helsingin Kasarmitorille nousevalle Superterassille. Ohjelman voittajan tehtävä on johtaa kyseistä hanketta ja vastata sen menestyksestä.

Tällä kaudella ohjelmassa kilpailee 16 eri alojen osaajaa monipuolisissa myynnin, markkinoinnin ja tapahtumatuotannon tehtävissä, joiden jälkipyykkiä pestään lopulta johtoryhmän edessä.

Linnonmaan rinnalla johtoryhmässä nähdään start-up-maailman asiantuntija Amel Gaily ja brändistrategi Toni Lähde.

Diilin uusi kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa maanantaina 13. tammikuuta.

Tässä ovat uudet kilpailijat:

Mikko Helin, 48, palvelumuotoiluopiskelija, Helsinki

“Energiaa, sosiaalisuutta, haasteiden rakastamista, kykyä luoda ryhmähenkeä ja olla inspiroiva johtaja.”

Sosiaalisista tilanteista nauttivat Mikko omaa yli 20 vuoden yrittäjyystaustan hiusmuotoilun alalta. Mikko opiskelee parhaillaan palvelumuotoilua ja suhtautuu muutoksiin ja uusiin tilanteisiin positiivisesti. Vahvuuksinaan hän pitää sosiaalisuutta ja hyviä ihmissuhdetaitoja, jotka auttavat häntä verkostoitumaan tehokkaasti ja rakentamaan vahvoja liittoumia muiden kilpailijoiden ja tuomarien kanssa.

Jos Mikko saisi järjestää minkä tahansa tapahtuman, se olisi luultavasti hyväntekeväisyystapahtuma, joka kokoaisi yhteen ihmisiä eri yhteiskuntaryhmistä. Diilin voittaminen antaisi Mikolle mahdollisuuden näyttää kykyään johtaa ja inspiroida muita.

Niko Häkli, 28, erityisopettaja, Helsinki

“Tää duuni on tehty mulle, koska mulla on palava halu palata takaisin ravintola-alalle."

Erityisopettajana työskentelevä Niko omaa vahvan taustan ravintola-alalta. Luonteeltaan Niko on ystävällinen, utelias ja avulias. Ystävät kuvailisivat häntä yllytyshulluksi, sosiaaliseksi ja ihmiseksi, jolla on aina monta rautaa tulessa. Nikon huumorintaju auttaa keventämään jännitteitä, ja luomaan positiivista ilmapiiriä.

Niko kuvailee olevansa napakka ja määrätietoinen, ja pyrkii saamaan jokaisesta parhaat puolet näkyviin. Voittaminen merkitsee Nikolle itsensä ylittämistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Erika Kaipainen, 31, yrittäjä, Helsinki

“Olen kuin kameleontti: äärettömän muuntautumiskykyinen ja tarkkailen aina valppaana ympäristöäni 360 asteen näöllä.”

Erikalta löytyy 12 vuoden kokemus markkinoinnista, ravintola-alasta ja brändäyksestä. Kolme vuotta sitten Erika aloitti yrittäjänä ja nykyisin hän tarjoaa markkinointipalveluita ravintola- ja matkailualan yrityksille. Kilpailunhaluinen Erika tavoittelee aina voittoa. Kamppailulajeja pitkään harrastaneena hän on oppinut sen, että vaikka kuinka jalat tutisevat, sitä ei vastustajalle näytetä. Erika kertoo olevansa strategisesti ketterä ja hänen kilpailuvalttinsa on rohkea asenne.

Äänensä Erika saa kuulumaan, eikä hän ole joutunut liiemmin asian suhteen ponnistelemaan. Erika uskoo sen jollain tavalla liittyvän luonnolliseen karismaan ja intohimoiseen persoonaan. Erika kuvailee olevansa dynaaminen persoona, jonka valttikortti Diilissä tulee olemaan äärimmäisen nopea muuntautumiskyky ja luovat ideat.

Sara Montonen, 31, vakuutusedustaja, Jyväskylä

“Kun heittäydyn johonkin, teen kaiken täysillä ja haluan nähdä nopeasti tuloksia!”

Rovaniemeläislähtöinen Sara lähtee innolla uusien haasteiden pariin, eikä pelkää epäonnistumisia. Sara on työskennellyt koko ikänsä erilaisissa myyntitehtävissä, joiden ohella hän on tehnyt myös hyvinvointialan töitä. Viimeisimmät vuodet Sara on toiminut vakuutusedustajana.

Ystäviltä kysyttäessä Sara on aina auttamassa ja hyvä kuuntelija, iloinen ja ahkera toiminnan ihminen, oman elämänsä bosslady. Välillä voisi myös vähän höllätä. Sara on nopeatempoinen, eli jos Sara saa jotain päähänsä, niin se tulisi hänen mielestään hoitaa heti. Saran rehellisyys ja suorasanaisuus voivat myös herättää tunteita. Diiliin Sara lähtee avoimin mielin oppimaan ja kokemaan sekä viemään itseään epämukavuusalueelle.

Nina Hirvensalo, 38, Social Media Lead, Tuusula

“Haen hyvää, en draamaa.”

Viestinnän ammattilainen Nina on dynaaminen draivaaja. Nina on omien sanojensa mukaan hyvin suoraviivainen ja myös hyvä löytämään muiden vahvuudet ja tukemaan niitä. Hänelle ei ole ongelma ottaa tilaa tai puheenjohtajan roolia, eikä hän pyytele anteeksi sitä, että hänellä on idea. Ninalle on tärkeää varmistaa, että tulosta syntyy, eikä jäädä vellomaan tai ideoida tyhjän takia.

Nina kuvailee olevansa kovaääninen, räväkkä ja tatuoitu humanisti finanssialalla, jonka suurin saavutus on se, miten hänestä on tullut hän. Diilissä Nina uskoo pärjäävänsä hyvin, sillä on luonteeltaan nopea ja tietää, että pystyy ohjelman vaativaan rytmiin. Nina ei pelkää kameroita eikä esiintymistä, sillä hän on paljon esillä jo muutenkin.

Peik ”Pike” Jäntti, 39, tuottaja, Tampere

“Intohimo ja kulttuurin kasvattaminen ruokkii mua kaikista eniten.”

Noin 20 vuoden kokemus yrittäjänä ja musiikkialalta ovat avartaneet Piken näkemystä viihdyttämisestä ja ihmisten ajatuksenjuoksusta. Hän on toiminut suurtapahtumien tuottajana ja esiintynyt lukuisilla festivaaleilla, televisiossa, konserteissa ja yökerhoissa kartuttaen näin runsaasti tietoa ja taitoa suomalaisesta viihdekulttuurista. Luonteeltaan avoin, vitsikäs ja määrätietoinen Pike stressaantuu harvoin ja pyrkii aina hoitamaan työnsä tarkasti ja täydellisyyttä tavoitellen.

Jos Pike saisi järjestää minkä tahansa tapahtuman, hän yhdistäisi musiikin, akrobatian, teatteritekniikan, lavasteet, erikoisefektien valot ja äänitekniikan yhdeksi suureksi elämykseksi. Pitkällä työurallaan Pike on kiertänyt lukuisia festivaaleja, stadioneita ja lähes kaikki Suomen yökerhot sekä luonut laajoja suhteita alalla.

Tomi Tulisalmi, 41, ravintoloitsija, Hämeenlinna

“Osaamiseni näkyy, ja ihmiset luottavat siihen, että tiedän, mitä teen.”

Hämeenlinnalainen Toni astelee Diili-kilpailuun johdettuaan 10 vuotta ravintola-alalla toimivaa yhtiötä, jonka liiketoimintaa hän on kehittänyt menestyksekkäästi. Tomi on urallaan järjestänyt erilaisia kaupunki-, katu-, tori- ja terassitapahtumia sekä festareita ja messuja. Suuren tapahtuman vetäjänä Tomi varmistaisi, että jokainen henkilö ja työryhmä tiedostaa tehtävänsä sekä aikataulunsa, ja että jokaisessa työtehtävässä ja -ryhmässä on oikeat ihmiset tekemässä sellaisia asioita, että tavoite onnistuneesta tapahtumasta saavutetaan.

Tomin vahvuus on joukkuepelaaminen ja se, että hän tiedostaa onnistumiseen tarvittavan, toimivan työyhteisön sekä yhteistyön.

Arttu Seppälä, 37, sarjakuvakäsikirjoittaja, Seinäjoki

“Pohjalaisena pidän itse sovituista asioista kiinni ja edellytän sitä myös muilta.”

Ammattilaisjalkapalloilijan uran jälkeen, viimeiset yli 10 vuotta Arttu on pyörittänyt omaa yritystään sarjakuvakäsikirjoittajana, toiminut puhujana, juontajana sekä dj:nä.

Johtajana Arttu kuvailee olevansa keskusteleva ja pyrkii löytämään mahdolliset ongelmakohdat. Muissa ihmisissä Arttu ei siedä epäaitoutta, selittelyä, vastuun pakoilua, ilkeämielisyyttä ja ahdasmielisyyttä.

Suurimmiksi saavutuksikseen Arttu listaa lukihäiriöisenä käsikirjoittajana yhdentoista suositun sarjakuvakirjan kirjoittamisen, matkan esiintymiskammoisesta lapsesta ja nuoresta suurtapahtumien juontajaksi ja dj:ksi sekä pienen jalkapalloseuran kasvattina saavutetun ammattilaissopimuksen ja sittemmin Suomen mestaruuden FC Interin paidassa.

Marika Taitokari, 51, tapahtumapäällikkö, Imatra

“Bossy lady on yksi kutsumanimistäni, joten se kertoo jo aika paljon.”

Myynnin moniosaaja Marika on omien sanojensa mukaan räiskyvä ja energinen pakkaus, jolla on joskus intoa vähän liikaakin. Marika on seurallinen ja tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ikä on tuonut kypsyyttä ja vakautta, mutta reipasta räiskyvää karjalaisluonnetta ei edes ikä pysty tasaamaan. Kilpailuvietti löytyy Marikalta syvältä dna:sta.

Johtajana Marika ei nosta itseäni jalustalle, vaan kokee, että johtaja voi olla hyvä myös yhtenä tiimin jäsenenä. Marika kuvailee olevansa selkeä ja nopea päätöksentekijä ja reilu tukija. Marika on katsonut kaikki Diili-kaudet ja näkee itsensä mukana kisassa. Marikan mukaan ikä ei näy naamassa eikä tunnu kropassa ja varsinkin mieli on kuin kolmekymppisen.

”Tästä se elämä vasta alkaa. Diili, here I come!”

Otso Kivimäki, 35, yrittäjä, Vantaa

“Tää on mun pelikenttä, jolla nyt pelataan.”

Kiinteistökaupan ammattilainen Otso on paitsi yrittäjä myös kaupungin- ja aluevaltuutettu sekä jääkiekkoseuran omistaja. Otso kuvailee olevansa ekstrovertti isolle E:llä, ja tykkää tehdä asioita, joissa voi loistaa ja olla näkyvissä. Otson vahvuuksia ovat sosiaalisuus ja laajat kontaktiverkostot. Hän osaa esittää vakuuttavasti asiansa ja saa ihmiset uskomaan itseensä ja asioihin, joita hän ajaa.

Otso kertoo olevansa vapaa sielu, ja suuret linjat ovat hänen juttunsa. Kaupunkitilalautakunnan puheenjohtajana Otso on oppinut viimeistään käsittelemään erilaisia ihmisiä. Hän on tottunut kaikenlaiseen palautteeseen. Otso uskoo pärjäävänsä luonteensa ansiosta Diilissä loistavasti.

Lassi Erkko, 24, opiskelija, Helsinki

“Olen kunnianhimoinen, idearikas ja sanavalmis tiimipelaaja.”

Diili-kilpailun nuorin osallistuja Lassi on ehtinyt kerryttää jo vahvaa kokemusta myynnin parissa nuoresta iästään huolimatta. Hänen mukaansa hän on täydellinen yhdistelmä energistä duracel-pupua ja kunnianhimoista Cristiano Ronaldoa. Kunnianhimoinen Lassi asettaa itselleen tavoitteita ja tekee määrätietoisesti töitä niiden saavuttamiseksi.

Lassilla on myyjän luonne, ja hän nauttii neuvottelusta sekä ihmisten mielipiteisiin vaikuttamisesta. Lassi kertoo löytäneensä oman identiteettinsä jo nuorena ja rakastaa itsetutkiskelua. Jo 15-vuotiaana hän koki löytäneensä elämän tarkoituksen.

Lassin voitontahto on loputon, ja hän uskoo vahvasti, että etenee pitkälle Diili-kilpailussa.

Laura Kietäväinen, 34, Taste Expert, Helsinki

“Toiset vihaa ja toiset rakastaa, mutta ketään en jätä kylmäksi.

15 vuotta hotelli- ja ravintola-alla työskennellyt Laura on koulutukseltaan restonomi. Viimeiset vuodet Laura on työskennellyt kahvin parissa ja nykyisessä työssään hän järjestää kahvikoulutuksia, konsultoi kahvila-asiakkaita sekä tuottaa markkinointisisältöä.

Laura kertoo haluavansa aina kehittää itseään ja kuulla palautetta, mutta jää myös pohtimaan omia virheitään ja saattaa hetkeksi lannistua. Useimmiten hän kuitenkin sisuuntuu ja haluaa tehdä asiat paremmin.

Jos Laura voisi järjestää minkä tahansa tapahtuman, hän järjestäisi festarit kaikille läheisilleen.

Joona-Kim ”Jonttu” Wiiala, 31, Senior Key Account Manager, Kotka

“Annan kaikkeni, 80 prosenttia ei riitä ikinä.”

14 vuotta painia harrastanut Joona-Kim, eli Jonttu, on omien sanojensa mukaan energinen ADHD-höpöttäjä. Suurimmaksi vahvuudekseen hän kokee kykynsä mukautua muutoksiin. Muissa ihmisissä hän ei arvosta kapeakatseisuutta ja sitä, että ei osata katsoa isompaa kuvaa. Suorasanaisuus ja se, ettei jätetä mitään arvailujen varaan, ovat asioita, joita Jonttu arvostaa.

Jonttu ajattelee, että Diilissä suunnitelmat muuttuvat useaan kertaan lennossa, ja hänen oma vahvuutensa on juuri nopea ajattelu eri tilanteissa. Tietysti myös kunnianhimo ja voitonnälkä ajavat pärjäämään. Jonttu kertoo toisinaan innostuessaan puhuvansa liian nopeasti, mutta haluaa kehittää itseään tälläkin saralla.

Milla Grönstrand, 28, kiinteistövälittäjä, Tampere

“Voidaan olla nöyriä, muttei nöyristellä.”

Pohjalaislähtöinen, mallinakin työskennellyt Milla on voimakastahtoinen, empaattinen ja räiskyvä persoona. Hän on vuosien varrella työskennellyt useassa erilaisessa myyntityössä sähkönmyynnistä kiinteistönvälitykseen sekä tehnyt töitä asiakaspalvelijana ja esihenkilönä ravintola-alalla. Tällä hetkellä hän työskentelee osakkaana kiinteistönvälitysyrityksessä sekä tekee sivutoimisesti töitä vaikuttajamarkkinoinnin parissa.

Millan on voinut bongata kameran edestä aiemminkin, sillä nykyään satunnaisesti ammattimallina työskentelevän Millan mallinura vei hänet aikoinaan New Yorkiin saakka.

Milla kertoo olevansa reilu johtaja ja pyrkii aina asettumaan myös muiden asemaan erilaisissa tilanteissa. Milla lähtee Diiliin voitonkiilto silmissään ja uskoo, että hänellä on hyvät mahdollisuudet voittaa. Uudet haasteet motivoivat Millaa.

Jaana Heiskanen, 33, tuottaja, Kerava

“Bensaa mun liekkeihin on ihmisten tyytyväisyys ja kun mä näen, että he nauttii.”

Tapahtuma alan moniottelija Jaana on pirskahteleva, pedantti hulluttelija, joka on toiminut ravintola-alalla tarjoilijana, karaokevetäjänä, tapahtumatuottajana, hostina ja promoottorina sekä juontajana. Lisäksi Jaana laulaa solistina bändissä sekä soolona. Kokemusta löytyy huikeat määrät niin puhelin- ja ständimyynnistä kuin vip-pöytien ja firmatapahtumien myynnistä. Jaana kertookin, että myynti ja markkinointi ovat hänellä verissä.

Jaana saa ihmiset puolelleen ja äänensä kuuluviin karismalla ja konkretialla. Esikuvakseen hän nimeää Lady Gagan, joka on Jaanan sanoin uskalias oman tiensä kulkija, joka kulkee pää pystyssä ja voitontahto silmissä. Diiliin Jaana sanoo tuovansa uutta, sillä hän uskoo olevansa erilainen kuin kukaan aikaisemmilla kausilla!

Freja Hartman, 31, ravintolapäällikkö, Turku

“Porukka on just niin vahva, kun sen heikoin lenkki, mutta koen itse, että kukaan ei ole heikko, vaan kaikilla on omat vahvuutensa.”

Turusta Diili-kehään ponnistaa solubiologian maisteri Freja, joka on aloittanut ravintola-alalla jo 14-vuotiaana. Opiskeluiden ohessa Freja on tehnyt töitä monessa eri ravintolassa niin saliapulaisena, tarjoilijana, vuoropäällikkönä, apulaisravintolapäällikkönä kuin ravintolapäällikkönä. Johtajana Freja kertoo olevansa vahva ja haluaa aina kannustaa ihmisiä suoriutumaan parempaan.

Markkinoinnissa Frejalla on pelisilmää ja hän tietää, miten määrättyjä asioita kannattaa lähteä markkinoimaan. Frejan entinen esimies kutsuikin Frejaa autokauppiaaksi, sillä halutessaan Freja saa asiakkaalle myytyä juuri haluamansa tuotteen. Diiliin Freja lähtee luottavaisin mielin. Hän tulee monenlaisten ihmisten kanssa toimeen, työskentelee hyvin paineen alla ja on hyvä lukemaan ihmisiä.