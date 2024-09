Lady Gaga kertoo, miksei oikaissut vuosia sitten huhuja, joiden mukaan hän on mies

Gagalta yritettiin udella asiasta haastatteluissa. Esimerkiksi vuonna 2011 journalisti Anderson Cooper totesi haastatellessaan Gagaa 60 Minutes -ohjelmassa, että huhujen mukaan laulajalla on miehen sukuelin.

– Ehkä minulla on. Olisiko se niin kamalaa? laulaja vastasi tuolloin.

Nyt, vuosia myöhemmin laulaja kertoo, miksei ottanut huhuihin aikoinaan kantaa. Hän puhui aiheesta Netflixin What’s Next? The Future With Bill Gates -ohjelmassa.