Ruotsin tähtipelaaja teki poikkeuksellisen ratkaisun – päävalmentaja löi pöytään hämmentävän muiston: "Nielaisin nuuskan ja melkein pyörryin"

Ruotsi kohtaa kesän EM-karsintaikkunassa Itävallan. Ottelu on Ruotsin kannalta erittäin tärkeä, sillä Itävalta kamppailee Ruotsin ja Belgian lisäksi vahvimmin karsintalohkon kahdesta jaossa olevasta kisapaikasta.

Joukkueen tähtipelaaja Emil Forsberg teki ottelun alla poikkeuksellisen ratkaisun lähteä mukaan Itävaltaan, vaikka hänen raskaana olevan vaimonsa laskettu aika on vain päivää myöhemmin.

Kommentti: "Se on mustaa valkoisella" – Katseet kääntyvät Joel Pohjanpaloon nyt enemmän kuin koskaan

Ruotsin päävalmentaja Janne Andersson on iloinen tähtensä päätöksestä. Kun ruotsalaismedia tiedusteli Anderssonilta hänen mielipidettään Forsbergin tilanteeseen, jakoi Andersson hilpeän muiston oman lapsensa syntymästä.

Andersson painottaa, ettei kukaan painosta Forsbergia pelaamaan. Ruotsin maajoukkueen pelaajat saavat vastaavanlaisissa tilanteissa tehdä itse omat päätöksensä siitä, haluavatko he pelata vai olla mukana synnytyksessä.

– Tällaisissa tilanteissa pallo on sataprosenttisesti pelaajilla. Teki pelaaja millaisen päätöksen tahansa, kunnioitan sitä täysin. Nyt Emil on tehnyt tämän valinnan, mikä on hyvä juttu. Jos hän olisi tehnyt toisin, olisin kunnioittanut sitäkin päätöstä, Andersson korostaa.