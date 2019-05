Koskettava haastattelu kaltereiden takaa: Nämä vankilassa olevat äidit eivät näe tänään lapsiaan – ”En halua, että hänelle jäisi tällainen muisto”

Lapsille ei haluta huonoja muistoja

– Kun lapsen tuo vankila-alueelle, niin se ympäristö muuttuu jo tosi karusti, vaikka tilat yritetään järjestää lapsille mieluisiksi vaikkapa leluilla. Se on kuitenkin sellaista pakkopuurtamista, kun ei voi lähteä vaikkapa puistoon. Siellä tilassa ollaan pari tuntia, ja jos ei saa yksin tavata, niin siinä on joku valvomassa, Thulan kuvailee.

Puhelimitse yhteyttä päivittäin

– Pidän yhteyttä ainoastaan puhelimitse säännöllisesti. Lapselle on kuitenkin tärkeää kuulla äidin ääntä ja tietää, että äidillä on kaikki hyvin, vaikkei niinkään tietäisi, että äiti on vankilassa, hän kertoo.

Mitä äitiys merkitsee?

– Lapsi ja perhe merkkaavat kaikkea. Lapsi, perhe ja lähipiiri ylipäätään kantavat pitkälle elämässä. Muuten ei ole mitään sitten… ei voi ajatella vain itseään, vaan pitää ajatella muita myös. (Lapsen saamisen jälkeen) on itse hillintää aika paljon oppinut. Kyllä se jollain tavalla on tehnyt paremmaksi ihmiseksi. Se on jättänyt hienoja kokemuksia, ja varmasti paljon on luvassakin, Rigmor kuvailee.