Koskelan murhasta tuomitut eivät sittenkään valittaneet – päätöstä edelsi pitkät ja vakavat pohdinnat: "Nuorten kohdalla on kyse selviytymisestä"

Tarvittiin harkinta-aikaa

– Tyytymättömyyttä tuomioon täytyy ilmoittaa viikossa, jotta säilytetään valittamisen mahdollisuus. Tässä on monta, isoa tekijää, joten on ihan tyypillistä ilmoittaa tyytymättömyyttä, jotta vastaajat ja huoltajat saavat lisää aikaa pohtia ratkaisua, yhden pojan asianajaja Jarkko Jaatela kertoo.

Muuttuvat tutkintavangeista vankeusvangeiksi

– Oleellista on, millainen vankeusaika tulee olemaan ja millainen rangaistusajan suunnitelma nuorten kanssa tehdään. Sillä on iso merkitys. Nuorten kohdalla täytyy miettiä realiteetit ja miten parhaiten selviää elämässä eteenpäin. Nuorten kohdalla on kyse selviytymisestä, Jaatela luonnehtii.

– Nyt kun tuomiosta ei valiteta, he pääsevät suorittamaan rangaistusta vankilassa. Tässä on puntaroitu erilaisia asioita ja lopputulokseen on vaikuttanut moni asia. Sitä edelsi useita neuvotteluja päämieheni ja hänen huoltajiensa kanssa. Konkreettinen asia on kuitenkin nuoren ihmisen elämä, joka pitäisi saada raiteilleen, Jaatela toteaa.