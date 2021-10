Koskelan teinimurhan tuomiot pysyvät voimassa – tuomitut eivät valittaneet

– Vastaajilla on ollut yhteisymmärrys tekoon, ja he ovat osallistuneet siihen tavalla, jota käräjäoikeus on pitänyt yhdessä tehtynä. Tekotapaa on pidetty erityisen raakana ja julmana. Tekijöitä on ollut kolme, väkivaltaa on kohdistettu (uhriin) yli kolme tuntia ja teossa on käytetty tekovälineitä, käräjäoikeus totesi. Käräjäoikeuden mukaan teon vaikuttimet jäivät tarkemmin selvittämättä.