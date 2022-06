Koruttomat tilastot paljastavat jalkapallon suuren ongelman – suomalainen asiantuntija huolissaan: "Luvut ovat niin poskettomia"

Jalkapalloa naisten näkökulmasta käsittelevän kirjan Naisten laji toukokuussa julkaissut Johanna Ruohonen sanoo, että lukujen vertailu on jopa tylsää.

– Koska luvut ovat niin poskettomia. On ehkä populistinen esimerkki, mutta totta, että yhden Valioliigan miespelaajan palkalla pyöritetään naisten koko joukkuetta Englannin liigassa, hän vertaa.

Lyhyen historian taakka

– Huomionarvoista on, että ensimmäiset EM- ja MM-kilpailut olivat epävirallisia, Ruohonen sanoo.

Naisten lyhyt historia lajin parissa näkyy myös muissa luvuissa. Kansallisen liigan joukkueiden valmennustiimeissä on yhteensä 47 henkilöä, joista kuusi on naisia. Näistä HPS:n Mari Savolainen on ainoa päävalmentaja.