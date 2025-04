Antti Tyrväinen töräytti jäätävän kuitin Jokerien miehelle

Pelicansin konkarihyökkääjä Antti Tyrväinen lähetti Jokerien Otto Karviselle jäisen kuitin liigakarsinta-avauksessa.

Lahdessa kaukalon laidalla karsinta-avausta seurannut MTV Urheilun asiantuntija Siim Liivik nosti Antti Tyrväiselle esiin, että Jokerien hyökkääjä Otto Karvinen kävi "kutittelemassa" Pelicans-konkaria olkapäiltä.

– No, minä sanoin sille, että on parempi, että se on jäällä kuin jossain muualla, että se on meille parempi, karheasta pelaamisestaan tunnettu Tyrväinen täräytti.

Joukkueidensa varakapteenien episodia suunsoittoineen voi pitää klassisena asemien hakuna kohti seuraavaa koitosta, joka käydään torstaina Helsingissä.

"Koko viime viikon haisi ja maistui"

1:54 MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Pekka Saravo analysoivat liigakarsintojen avausottelun annin.

Liigapaikkaansa puolustava Pelicans ei jättänyt Mestis-mestari Jokereille palaakaan tiistaina, vaan hoiteli liigakarsinta-avauksen osumin 5–0.

Tyrväinen koki viime viikon olleen Pelicansilta harjoituksineen hyvä. Joukkue sai hänen mukaansa oikeanlaisen herätyksen playout-sarjasta, jossa se taipui SM-liigan runkosarjajumbo Jukureille otteluvoitoin 1–4.

– Keskustelimme rehellisesti kaikki asiat läpi ja teimme pohjatyön.

– Kyllä koko viime viikon haisi ja maistui se, että tulemme olemaan valmiita tässä ottelusarjassa ekassa pelissä varsinkin.

Tyrväinen painotti Pelicansin keskittyneen omaan pelaamiseensa ja siihen, että se olisi valmis heti alusta lähtien.

– Saatiin minun mielestäni hienosti näkymään se tänään. Olimme hereillä heti ekasta vaihdosta lähtien ja pelasimme tietyllä tapaa intensiivistä kiekkoa ja pidimme tempoa yllä.

Reseptin on kokeneen pelimiehen mukaan oltava jatkossakin se, että joukkueessa keskitytään omaan tekemiseen eikä mietitä "kaveria" eli Jokereita liikaa.

"Emme me edes mieti sellaista"

Karsinnoissa pelataan jättimäisistä asioista. Tyrväinen kiteytti, että sarjapaikan säilyttämisellä olisi todella suuri merkitys.

– Koko Päijät-Hämeen alueella Pelicans-organisaatio on todella iso juttu. Emme me edes mieti sellaista, että olisimme tippumassa.

– Keskittyminen on seuraavassa pelissä ja siinä, että tulemme paremmaksi ja kehitymme. Lähdemme rakentamaan sitä kohti.

2:11 Päävalmentaja Sami Kapanen linjasi kuin apteekin hyllyltä Pelicansin suurimman riskin seuraavaan karsintaotteluun.