Elokuussa Aurajokeen kaahanneella autoilijalla ei ollut ajokorttia.

Poliisi on saanut päätökseen esitutkinnan tapauksessa, jossa ajoneuvo syöksyi Aurajokeen Turussa viime elokuussa.

Poliisi tutki tapahtunutta rikosnimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä rattijuopumus ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.

– Rikoksesta epäillään 18-vuotiasta miestä, joka on esitutkinnassa myöntänyt syyllistyneensä asiassa tutkittavana olleisiin rikoksiin, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teemu Casagrande Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Miehen epäillään kuljettaneen ajoneuvoa 1,66 promillen päihtymystilassa. Hän on kertonut kuljettamansa ajoneuvon nopeudeksi 120 km/h ennen kuin auto ajautui ulos ajoradalta.

Skuuttaaja pelastui täpärästi

Onnettomuus tapahtui varhain maanantaiaamuna 25. elokuuta. Aurajokeen suistuneessa autossa oli kuljettajan lisäksi kaksi matkustajaa.

Kaikki kolme nuorta pääsivät vahingoittumattomina pois veteen vajonneesta autosta.

Poliisi epäilee ajoneuvon ajautuneen Myllyahteen ja Itäisen Rantakadun risteyksessä kulkusuunnassaan oikealle ja päätyneen liikenteenjakajan yli ja siitä edelleen sillankaiteen läpi Aurajokeen.

Auton epäillään osuneen ilmalennon aikana jokirannassa sijaitsevan kävelytien Aurajoen puoleiseen reunakivetykseen.

– Esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella tapahtuma-aikaan Myllysillalla sähköskuutilla liikkuneen henkilön epäillään välttäneen täpärästi yhteentörmäys kevyenliikenteen väylän yli ajautuneen auton kanssa, Casagrande sanoo.

Asian esitutkinta on päättynyt, ja asia siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle.