Koronaviruspotilaille tarvitaan lisää paikkoja: New Yorkin satamaan saapuu tuhatpaikkainen sairaalalaiva auttamaan kriisissä

Cuomon mukaan New Yorkiin tulee USNS Comfort -sairaala-alus, jota on normaalisti käytetty uivana sairaalana muun muassa sotilasoperaatioissa.

– Tämä on poikkeuksellinen toimi. Se on käytännössä uiva sairaala, mikä lisää kapasiteettia. Siinä on tuhat paikkaa ja leikkaussalit, Cuomo sanoi.

Cuomon mukaan New Yorkin kaupungissa oli keskiviikkona jo pitkälti yli 1 300 koronatartuntaa, mikä on satoja enemmän kuin vielä päivää aikaisemmin. New Yorkin osavaltiossa tartuntoja on todettu yli 2 300.