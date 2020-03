MTV:n kirjeenvaihtaja New Yorkin koronatilanteesta: Tätä kutsutaan katastrofialueeksi

Eniten tautitapauksia on New Yorkin osavaltiossa, jossa sairastuneita on 20 000.

New Yorkin johto on vedonnut presidentti Donald Trumpiin lisäavun saamiseksi muun muassa sairaalatarvikkeiden osalta. Apua on tulossa jonkin veran mutta kuvernööri on jo varoittanut, että se tulee liian hitaasti eikä riittävän suurella voimalla.