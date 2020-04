Putinilta kädenojennus Trumpille: New Yorkin lennätettiin 60 tonnia lääketarvikkeita, maskeja ja hengityskoneita Venäjältä

New Yorkiin saapui eilen kaivattua apua, kun Venäjältä saapunut tavaralentokone laskeutui John F. Kennedyn kansainväliselle lentoasemalle.

Venäläiskone kuljetti New Yorkiin 60 tonnia lääketarvikkeita, joihin kuului hengityskoneita, maskeja ja antiseptisia aineita.

– Venäjä lähettää meille erittäin ison lentokonelastin asioita, kuten lääketarvikkeita, joka on todella mukavaa, Trump kertoi.

New York on yksi Yhdysvaltojen pahiten koronaviruksesta kärsineistä alueista. CNN:n mukaan kaupungissa on raportoitu lähes 1400 kuolemaa ja lähes 46 000 vahvistettua tartuntaa.