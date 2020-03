Katso video: Poikkeuksellinen alus saapui New Yorkin satamaan antamaan toivottua tukea taistelussa koronavirusta vastaan: "Me tarvitsimme tätä"

New Yorkin satamaan parkkiin tuodun USNS Comfort -sairaalalaivan on tarkoitus tuoda kaupukilaiselle tukea ja turvaa koronavirusepidemian taistelemisessa.

New Yorkissa tilanne on äärimmäisen huolestuttava, sillä kaupungissa on todettu lähes puolet koko maan koronavirustartunnoista.

- Olemme kaikki käyneet paljon lävitse viime viikkojen aikana ja me tarvitsimme tätä apua. Se, että USNS Comfort saapui New Yorkiin, on koko Amerikalta mahtava esimerkki New Yorkin tukemiselle, De Blasio kertoo.