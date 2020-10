Saksa kiristää koronarajoituksia, vaarana tartuntojen eksponentiaalinen kasvu – Merkel: "Mitä teemme näinä päivinä on ratkaisevan tärkeää"

Maassa otetaan käyttöön tiukempia kokoontumisrajoituksia sekä hengityssuojainten käyttöpakkoja alueilla, joissa viikon aikana kirjattujen uusien tartuntojen esiintyvyys on suurempi kuin 35 sataatuhatta asukasta kohden.

Merkel: "Mitä teemme näinä päivinä on ratkaisevan tärkeää"

– Olen vakuuttunut siitä, että mitä teemme näinä päivinä ja viikkoina on ratkaisevan tärkeää kysymykselle siitä, miten selviämme tästä pandemiasta, Merkel sanoi.

Merkelin mukaan linjausten tavoitteena on estää tartuntojen eksponentiaalinen kasvu.

Eripuraa maan keskushallinnon ja osavaltioiden johdon välille on aiheuttanut hallituksen viimeviikkoinen päätös kieltää korkean riskin alueilta maan sisäisesti matkustavilta majoittuminen hotelleihin tai loma-asuntoihin. Osa osavaltioiden päättäjistä haluaa kumota kiellon. The Local -uutissivuston mukaan majoituskieltoa on pidetty liian monimutkaisena ja tuhoisana majoitusalalle.