Koronavirus säikäytti sijoittajat – Osakeasiantuntija arvioi, kauanko virus painaa pörssikursseja alas: "Muistutus, ettei tämä ole pelkkää juhlaa"

Tilanne on ollut karu myös Helsingin pörssissä, jossa viikko päättyi lähes kolme prosenttia miinukselle. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi Kymmenen Uutisten haastattelussa, kuinka pahaksi tilanne voi vielä äityä.

Hänen mukaansa pörssikurssien prosentuaaliset laskut eivät vielä ole olleet huippulukemissa, mutta huomionarvoista on nopeus, jolla luvut ovat tulleet alas. – Viimeksi pörssit ovat tulleet alas näin nopeasti globaalin finanssikriisin aikaan vuosina 2008 ja 2009, von Gerich sanoo.

Analyytikon mukan koronavirus on ollut laukaiseva tekijä kurssien laskulle, mutta osakemarkkinoilla on hänen näkemyksen mukaan ollut tarvetta "korjausliikkeelle" jo pidempään.

Psykologiset tekijät

Koronavirus on vaikuttanut voimakkaasti esimerkiksi matkailualan yrityksiin. Von Gerich arvioi, että tulevaisuudessa yrityksissä mietitään uusiksi esimerkiksi Kiinaa koskevia tuotantoketjuja.

– Tietyllä tavalla tämä on myös terve merkki. Moni sijoittaja on jo ehtinyt unohtaa, että osakesijoituksiin liittyy riskejä. Tämä on muistutus, ettei tämä ole pelkkää juhlaa. Kurssit voivat mennä molempiin suuntiin.